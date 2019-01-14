Başkan Erdoğan: Sakarya Süper Lig’e çıkmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor'un artık Süper Lig'e yükselmesi gerektiğini ifade ederek, "28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama TFF 2. Lig'de 1'inci sırada, yetmez" dedi.