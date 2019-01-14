Başkan Erdoğan: Sakarya Süper Lig’e çıkmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor'un artık Süper Lig'e yükselmesi gerektiğini ifade ederek, "28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama TFF 2. Lig'de 1'inci sırada, yetmez" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor'un artık Süper Lig'e yükselmesi gerektiğini ifade ederek, "28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama TFF 2. Lig'de 1'inci sırada, yetmez" dedi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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