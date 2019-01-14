Başkan Erdoğan: Sakarya Süper Lig’e çıkmalı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: Sakarya ’e çıkmalı

Başkan Erdoğan: Sakarya Süper Lig’e çıkmalı

Başkan , Sakaryaspor'un artık 'e yükselmesi gerektiğini ifade ederek, "28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama 2. Lig'de 1'inci sırada, yetmez" dedi.

Başkan , Sakaryaspor'un artık 'e yükselmesi gerektiğini ifade ederek, "28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama 2. Lig'de 1'inci sırada, yetmez" dedi.

  1. 14.1.2019
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