20. Ege Uluslarası Gençlik Turnuvası Başladı

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in tribünden takip ettiği maçta Rusya U16 Milli Takımı deyim yerindeyse gol olup yağdı. Rusya karşılaşmayı 4-0 kazandı.



20. dakikada karşılaşmanın ilk golü Arsen Zakharian'ın ayağından geldi. İlk yarı 1-0 tamamlandı. 50. dakikada Artem Sokolov ceza sahası içinde yere düşürülünce maçın hakemi penaltı kararı verdi. Sokolov kullandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. 51. dakikada penaltının ardından oyunun başlamasıyla topla buluşan Malygin skoru 3-0'a getirdi 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Artem Sokolov kendisinin 2, maçın da son golünü attı. Karşılaşma Rusya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.