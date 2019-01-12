Yılın 11'i belli oldu
2 milyona yakın futbolseverin katıldığı ankette Real Madrid’den 4, Chelsea ve Barcelona’dan 2’şer isim seçildi. En fazla oyu Hırvat yıldız Modric aldı. Messi-Ronaldo-Mbappe birlikte yazıldı.
Bu yıl 18. düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1.8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü kez üst üste kazanan Real Madrid'den dört, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric aldı. Modric'in Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıması kuşkusuz bu oylamada önemli bir yer tuttu.
RONALDO 13. KEZ SEÇİLDİ
Real Madrid ile kırılmadık rekor bırakmayıp sezon başında 115 milyon euro'ya Juventus'a giden Cristiano Ronaldo UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi. Harry Kane ve Neymar gibi isimler kadroya giremedi. 4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı: Kaleci: Ter Stegen (Barcelona). Savunma: Ramos, Marcelo, Varane (R. Madrid), van Dijk (Liverpool). Orta saha: Modric (R. Madrid), Kante, Hazard (Chelsea). Forvet: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (PSG).
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Yılın 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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