Yılın 11'i belli oldu
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Yılın 11'i belli oldu

Yılın 11'i belli oldu

2 milyona yakın futbolseverin katıldığı ankette ’den 4, ve ’dan 2’şer isim seçildi. En fazla oyu Hırvat yıldız Modric aldı. Messi-Ronaldo-Mbappe birlikte yazıldı.

Bu yıl 18. düzenlenen Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1.8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü kez üst üste kazanan 'den dört, ve 'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric aldı. Modric'in Hırvatistan'ı finaline taşıması kuşkusuz bu oylamada önemli bir yer tuttu.

RONALDO 13. KEZ SEÇİLDİ

Real Madrid ile kırılmadık rekor bırakmayıp sezon başında 115 milyon euro'ya 'a giden UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi. ve gibi isimler kadroya giremedi. 4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı: Kaleci: Ter Stegen (Barcelona). Savunma: Ramos, Marcelo, Varane (R. Madrid), van Dijk (). Orta saha: Modric (R. Madrid), Kante, Hazard (Chelsea). Forvet: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe ().

  1. 12.1.2019
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