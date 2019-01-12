Bu yıl 18. düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1.8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü kez üst üste kazanan Real Madrid'den dört, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric aldı. Modric'in Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıması kuşkusuz bu oylamada önemli bir yer tuttu.

RONALDO 13. KEZ SEÇİLDİ



Real Madrid ile kırılmadık rekor bırakmayıp sezon başında 115 milyon euro'ya Juventus'a giden Cristiano Ronaldo UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi. Harry Kane ve Neymar gibi isimler kadroya giremedi. 4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı: Kaleci: Ter Stegen (Barcelona). Savunma: Ramos, Marcelo, Varane (R. Madrid), van Dijk (Liverpool). Orta saha: Modric (R. Madrid), Kante, Hazard (Chelsea). Forvet: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (PSG).