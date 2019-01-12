Didimspor 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti
12 Ocak 2019, Cumartesi
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1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti

Didimspor 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti

Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup takımlarından , şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.

Bu hafta rakibinin sahaya çıkmayacağını duyurmasının ardından 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip amatör kümeye çıkan ilk takım oldu.

Aydın 1. amatör küme 4. grupta şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Söke'de oynanması gereken Sökegücü-Didimspor maçı, Sökegücünün ASKF'ya başvurark maça çıkmayacağını bildirmesinin ardından Didimspor maçı hükmen kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin bitmesine 4 hafta kala aradaki 15 puanlık farktan dolayı Didimspor namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti. Didimspor kalan tüm maçlarını da kaybetse bile önümüzdeki sezın Aydın Süper Amatörde oynamaya hak kazandı.

  1. 12.1.2019 21:38
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