Didimspor 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti
Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup takımlarından Didimspor, şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.
Bu hafta rakibinin sahaya çıkmayacağını duyurmasının ardından 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip Aydın Süper amatör kümeye çıkan ilk takım oldu.
Aydın 1. amatör küme 4. grupta Didimspor şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Söke'de oynanması gereken Sökegücü-Didimspor maçı, Sökegücünün ASKF'ya başvurark maça çıkmayacağını bildirmesinin ardından Didimspor maçı hükmen kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin bitmesine 4 hafta kala aradaki 15 puanlık farktan dolayı Didimspor namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti. Didimspor kalan tüm maçlarını da kaybetse bile önümüzdeki sezın Aydın Süper Amatörde oynamaya hak kazandı.
- 12.1.2019 21:38
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Didimspor 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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