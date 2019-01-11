Adana Demirspor'dan Sneijder hamlesi
Spor Toto 1'inci Lig'de 'şampiyonluk' hedefleyen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Wesley Sneijder transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, canlı konferans sistemiyle olumlu gelişmeler gerçekleştirdikleri Wesley Sneijder'in, Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığını belirterek, "Ancak Katar Kulübü'nde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in kulübümüze transferi gerçekleşmedi. Bazı yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil. Sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır" dedi.
"SNEIJDER'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Wesley Sneijder'a futbol yaşantısında başarılar dileyen Başkan Sancak, "Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Sneijder'a görüşmelerimizdeki sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi sunup, karakterli ve onurlu kişiliği için de kendisine ayrıca teşekkür ederim. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."
- 11.1.2019 14:04
- Güncelleme: 11.1.2019 14:18
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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