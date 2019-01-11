Adana Demirspor'dan Sneijder hamlesi
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan Sneijder hamlesi

Adana Demirspor'dan Sneijder hamlesi

1'inci Lig'de 'şampiyonluk' hedefleyen 'un kulüp başkanı , bir dönem forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Mavi lacivertli kulübün başkanı , canlı konferans sistemiyle olumlu gelişmeler gerçekleştirdikleri 'in, forması giymeye sıcak baktığını belirterek, "Ancak Katar Kulübü'nde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in kulübümüze transferi gerçekleşmedi. Bazı yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil. Sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır" dedi.

"SNEIJDER'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Wesley Sneijder'a futbol yaşantısında başarılar dileyen Başkan Sancak, "Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Sneijder'a görüşmelerimizdeki sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi sunup, karakterli ve onurlu kişiliği için de kendisine ayrıca teşekkür ederim. döneminde görüşmelerimiz sürerken, Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

  1. 11.1.2019 14:04
  2. Güncelleme: 11.1.2019 14:18
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