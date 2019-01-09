Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaptanı Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı. Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.
Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.
- 9.1.2019 09:49
- Güncelleme: 9.1.2019 10:55
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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