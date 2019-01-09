Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'e geri dönüyor

Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

'ın eski futbolcusu ve kaptanı , 'e geri dönmeye hazırlanıyor.

2017-2018 sezonunun başında ile yollarını ayıran ve 'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı. Bir süredir dinlenen ve ile ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren , ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.

  1. 9.1.2019 09:49
  2. Güncelleme: 9.1.2019 10:55
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