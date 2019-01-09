Pique’ye iki yeni ortak geliyor

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin satın aldığı FC Andorra'ya Lionel Messi ve Cesc Fabregas'ın da ortak olacağı iddia edildi. İspanya 4. Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Andorra ekibi, kadrosunu Ernest Forgas, Oriol Dot, Joan Cervos ve Claudio Bove ile güçlendirmişti.