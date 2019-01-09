Pique’ye iki yeni ortak geliyor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Pique’ye iki yeni ortak geliyor

Pique’ye iki yeni ortak geliyor

'nın yıldızı 'nin satın aldığı 'ya ve 'ın da ortak olacağı iddia edildi.

'nın yıldızı 'nin satın aldığı 'ya ve 'ın da ortak olacağı iddia edildi. 4. Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Andorra ekibi, kadrosunu Ernest Forgas, Oriol Dot, Joan Cervos ve Claudio Bove ile güçlendirmişti.

  1. 9.1.2019
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