Pique’ye iki yeni ortak geliyor
Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin satın aldığı FC Andorra'ya Lionel Messi ve Cesc Fabregas'ın da ortak olacağı iddia edildi.
Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin satın aldığı FC Andorra'ya Lionel Messi ve Cesc Fabregas'ın da ortak olacağı iddia edildi. İspanya 4. Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Andorra ekibi, kadrosunu Ernest Forgas, Oriol Dot, Joan Cervos ve Claudio Bove ile güçlendirmişti.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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