Madrid’de yeni gözde Eriksen

Uzun süredir Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın peşinden koşan Real Madrid, gündemine İngiltere'den yeni bir ismi aldı. Hazard'da mutlu sona ulaşamayan eflatun- beyazlıların, Tottenham'daki performansı ile göz dolduran Danimarkalı on numara Christian Eriksen için 100 milyon pound'luk bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Ayrıca gözden çıkarılan Isco'nun takasta kullanılabileceği belirtildi. 26 yaşındaki Eriksen, bu sezon 25 maçta 6 gol ve 9 asistle oynadı.