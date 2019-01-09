Madrid’de yeni gözde Eriksen – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Madrid’de yeni gözde Eriksen

Madrid’de yeni gözde Eriksen

Uzun süredir 'nin Belçikalı yıldızı Eden 'ın peşinden koşan , gündemine 'den yeni bir ismi aldı.

Uzun süredir 'nin Belçikalı yıldızı Eden 'ın peşinden koşan , gündemine 'den yeni bir ismi aldı. Hazard'da mutlu sona ulaşamayan eflatun- beyazlıların, Tottenham'daki performansı ile göz dolduran Danimarkalı on numara Christian Eriksen için 100 milyon pound'luk bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Ayrıca gözden çıkarılan Isco'nun takasta kullanılabileceği belirtildi. 26 yaşındaki Eriksen, bu sezon 25 maçta 6 gol ve 9 asistle oynadı.

  1. 9.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Madrid’de yeni gözde Eriksen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN