Madrid’de yeni gözde Eriksen
Uzun süredir Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın peşinden koşan Real Madrid, gündemine İngiltere'den yeni bir ismi aldı.
Uzun süredir Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın peşinden koşan Real Madrid, gündemine İngiltere'den yeni bir ismi aldı. Hazard'da mutlu sona ulaşamayan eflatun- beyazlıların, Tottenham'daki performansı ile göz dolduran Danimarkalı on numara Christian Eriksen için 100 milyon pound'luk bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Ayrıca gözden çıkarılan Isco'nun takasta kullanılabileceği belirtildi. 26 yaşındaki Eriksen, bu sezon 25 maçta 6 gol ve 9 asistle oynadı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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