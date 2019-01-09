Icardi’ye servet
Chelsea’nin sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramovic, Inter’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için 110 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
Mauruzio Sarri yönetiminde sezona iyi girmesine rağmen lider Liverpool'un 10 puan gerisinde kalan Chelsea, tranfserde gözünü kararttı. İspanyol golcüsü Morata'nın performansından memnun olmayan Maviler'in, İnter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İngiliz gazetesi Mirror'un iddiasına göre, 25 yaşındaki forvet için 110 milyon euro'luk ilk teklif iletildi. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in bu transferi devre arasında bitirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İcardi'nin, İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakarken; İnter'in gelecek diğer tekliflere göre karar vermesi bekleniyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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