Icardi’ye servet – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Icardi’ye servet

Icardi’ye servet

’nin sahibi Roman Abramovic, Inter’in Arjantinli golcüsü için 110 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Mauruzio Sarri yönetiminde sezona iyi girmesine rağmen lider 'un 10 puan gerisinde kalan , tranfserde gözünü kararttı. İspanyol golcüsü Morata'nın performansından memnun olmayan Maviler'in, İnter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İngiliz gazetesi Mirror'un iddiasına göre, 25 yaşındaki forvet için 110 milyon euro'luk ilk teklif iletildi. Chelsea'nin sahibi 'in bu transferi devre arasında bitirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İcardi'nin, 'dan ayrılmaya sıcak bakarken; İnter'in gelecek diğer tekliflere göre karar vermesi bekleniyor.

  1. 9.1.2019
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