Icardi’ye servet

Mauruzio Sarri yönetiminde sezona iyi girmesine rağmen lider Liverpool'un 10 puan gerisinde kalan Chelsea, tranfserde gözünü kararttı. İspanyol golcüsü Morata'nın performansından memnun olmayan Maviler'in, İnter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İngiliz gazetesi Mirror'un iddiasına göre, 25 yaşındaki forvet için 110 milyon euro'luk ilk teklif iletildi. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in bu transferi devre arasında bitirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İcardi'nin, İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakarken; İnter'in gelecek diğer tekliflere göre karar vermesi bekleniyor.