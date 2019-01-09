Bonservisi el yakıyor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Bonservisi el yakıyor

Bonservisi el yakıyor

'un Arjantinli yıldızı , takımdan ayrılmanın eşiğine geldi.

'un Arjantinli yıldızı , takımdan ayrılmanın eşiğine geldi. İtalyan basını, 'den 90 milyon euro'luk teklif ilettiğini iddia etti. ve Saint-Germain'in de peşinde olduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcu için, 100 milyon euro'nun üzerindeki tekliflerin değerlendirileceği edildi. Dybala, bu sezon Torino ekibinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.

  1. 9.1.2019
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