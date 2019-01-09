Bonservisi el yakıyor
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala, takımdan ayrılmanın eşiğine geldi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala, takımdan ayrılmanın eşiğine geldi. İtalyan basını, Manchester City'den 90 milyon euro'luk teklif ilettiğini iddia etti. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de peşinde olduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcu için, 100 milyon euro'nun üzerindeki tekliflerin değerlendirileceği edildi. Dybala, bu sezon Torino ekibinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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