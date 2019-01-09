Bonservisi el yakıyor

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala, takımdan ayrılmanın eşiğine geldi. İtalyan basını, Manchester City'den 90 milyon euro'luk teklif ilettiğini iddia etti. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de peşinde olduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcu için, 100 milyon euro'nun üzerindeki tekliflerin değerlendirileceği edildi. Dybala, bu sezon Torino ekibinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.