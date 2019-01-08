Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası...
08 Ocak 2019, Salı
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Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası...

Lig Kupas'nda 'i eleyen ile Bournemouth'u mağlup eden yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Birçok futbol sever de bu dev eşleşmeyi izleyebilmek için ekran karşısındaki yerini alacak. Peki bu dev , ne zaman ve olacak? Detaylar haberimizde...

'nda yarı final eşleşmeleri -, Manchester City-Burton Albion şeklinde gerçekleşmişti. Merakla ve heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen Tottenham-Chelsea maçının oynanacağı tarih geldi. Dünya üzerinde olduğu gibi 'de de birçok takip edeni bulunan dev ekipler bugün karşı karşıya gelecek.

Kupada yarı finalin ilk maçları 08 Ocak Salı günü oynanacak. Rövanşları ise 22 Ocak'ta oynanacak. Zorlu Tottenham-Chelsea mücadelesi bu akşam saat 23.00'da Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM YARI FİNALE NASIL ÇIKTI?
Tottenham, çeyrek finalde zorlu rakibi 'i 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu. Emirates Stadı'ndaki mücadelede Tottenham, 20. dakikada Heung-Min Sonve 59. dakikada Dele Alli'nin golleriyle maçı kazanmış ve kupada yarı finale yükselmişti.

CHELSEA YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Çeyrek finalde Chelsea, Bournemouth ile karşı karşıya gelmiş ve Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 84. dakikada Eden Hazard'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkmıştı.

  1. 8.1.2019 13:33
  2. Güncelleme: 8.1.2019 13:41
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