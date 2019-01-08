2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da düzenlenecek
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), ev sahipliğini Kamerun'dan aldığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Mısır'da düzenleneceğini açıkladı.
CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da toplanan icra kurulu, inşaat işlerindeki gecikmeler ve güvenlik endişeleri sebebiyle Kamerun'dan alınan ev sahipliğinin Mısır'a verilmesini kararlaştırdı.
15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 32. Afrika Uluslar Kupası'na, ilk kez 24 takım katılacak. Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında organize edilen turnuvada 16 takım mücadele ediyordu.
- 8.1.2019 20:48
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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