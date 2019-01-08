2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da düzenlenecek
08 Ocak 2019, Salı
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2019 Afrika Uluslar Kupası 'da düzenlenecek

2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da düzenlenecek

Afrika Futbol Konfederasyonu (), ev sahipliğini Kamerun'dan aldığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 'da düzenleneceğini açıkladı.

'tan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da toplanan icra kurulu, inşaat işlerindeki gecikmeler ve güvenlik endişeleri sebebiyle Kamerun'dan alınan ev sahipliğinin 'a verilmesini kararlaştırdı.

15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 32. Afrika Uluslar Kupası'na, ilk kez 24 takım katılacak. Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında organize edilen turnuvada 16 takım mücadele ediyordu.

  1. 8.1.2019 20:48
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