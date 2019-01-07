Dünya'nın sporu! (06.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
NBA'DE 41 ÜÇLÜK REKORU
NBA'de GSW'nin Sacramento'yu 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üçlük atıldı. GSW, 47'de 21; Sacramento ise 36'da 20 isabetli üçlükle oynadığı maç NBA'de en fazla üçlüğün atıldığı maç olarak tarihe geçti. Cavs'ın, N. Orleans'a 133-98 yenildiği maçta Cedi Osman 13 sayı, 5 asist, 1 ribauntla oynadı.
KARŞIYAKA EZDİ GEÇTİ
Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup etti. Kaf-Kaf'ta 32 sayı, 11 ribauntla Assem Marei maçın yıldızı oldu. Diğer maçta Afyon Belediye, G.Antep'i ağırladı. Normal süresi 66-66 tamamlanan maçı G.Antep uzatmalarda 73-71 kazandı.
FUTBOLDA ABLUKA KRİZİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılan Asya Kupası'na siyasi abluka damga vurdu. Turnuvayı takip etmek isteyen 5 Katarlı gazetecinin, BAE'ye girişinin yasaklandığı açıklandı. Körfez ülkeleri ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ablukanın spora yansıması tepkilere yol açtı.
ASLAN FARKLI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray evinde Samsun Canik Belediye'yi 91-68'le 23 sayı farkla devirdi. Maçın yıldızı 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle Şerife Alperi Onar oldu. Diğer sonuçlar: Adana-Beşiktaş 82-95, Bodrum-Botaş 45-89, OGM-İzmit 87-74, İstanbul Üni-Mersin 56-80.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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