Dünya'nın sporu! (06.01.19)
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (06.01.19)

Dünya'nın sporu! (06.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

NBA'DE 41 ÜÇLÜK REKORU

NBA'de GSW'nin Sacramento'yu 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üçlük atıldı. GSW, 47'de 21; Sacramento ise 36'da 20 isabetli üçlükle oynadığı maç NBA'de en fazla üçlüğün atıldığı maç olarak tarihe geçti. Cavs'ın, N. Orleans'a 133-98 yenildiği maçta 13 sayı, 5 asist, 1 ribauntla oynadı.

KARŞIYAKA EZDİ GEÇTİ

Tahincioğlu Erkekler 'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup etti. Kaf-Kaf'ta 32 sayı, 11 ribauntla Assem Marei maçın yıldızı oldu. Diğer maçta Afyon Belediye, G.Antep'i ağırladı. Normal süresi 66-66 tamamlanan maçı G.Antep uzatmalarda 73-71 kazandı.

FUTBOLDA ABLUKA KRİZİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılan Asya Kupası'na siyasi abluka damga vurdu. Turnuvayı takip etmek isteyen 5 Katarlı gazetecinin, BAE'ye girişinin yasaklandığı açıklandı. Körfez ülkeleri ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ablukanın spora yansıması tepkilere yol açtı.

ASLAN FARKLI

Kadınlar Basketbol Ligi'nde evinde Samsun Canik Belediye'yi 91-68'le 23 sayı farkla devirdi. Maçın yıldızı 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle Şerife Alperi Onar oldu. Diğer sonuçlar: Adana-Beşiktaş 82-95, Bodrum-Botaş 45-89, OGM-İzmit 87-74, İstanbul Üni-Mersin 56-80.

  1. 7.1.2019
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