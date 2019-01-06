Benfica geriden gelip kazandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.
Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.
Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.
Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
- 7.1.2019 01:10
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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