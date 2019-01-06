Benfica geriden gelip kazandı
06 Ocak 2019, Pazar
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geriden gelip kazandı

Benfica geriden gelip kazandı

'ın son 32 turundaki rakibi , Portekiz 'de karşılaştığı 'yi 4-2 yendi.

, ligin 16. haftasında 'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.

, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

  1. 7.1.2019 01:10
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