Benfica geriden gelip kazandı

Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.