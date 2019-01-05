Volkan Şen Aris yolunda
Süper Lig'de son olarak Konyaspor forması giyen, bonservisi elindeki Volkan Şen, Aris'in gündeminde.
Süper Lig'de son olarak Konyaspor forması giyen, bonservisi elindeki Volkan Şen, Aris'in gündeminde. Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncunun menajerleri ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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