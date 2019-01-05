Volkan Şen Aris yolunda

Süper Lig'de son olarak Konyaspor forması giyen, bonservisi elindeki Volkan Şen, Aris'in gündeminde. Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncunun menajerleri ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.