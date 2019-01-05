Volkan Şen Aris yolunda – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Volkan Şen Aris yolunda

Aris yolunda

Volkan Şen Aris yolunda

'de son olarak forması giyen, bonservisi elindeki , Aris'in gündeminde.

'de son olarak forması giyen, bonservisi elindeki , Aris'in gündeminde. Ligi takımlarından Aris'in milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncunun menajerleri ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

  1. 5.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Volkan Şen Aris yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN