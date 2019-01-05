Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri başladı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Kış Semineri başladı

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri başladı

(TFF) (MHK) tarafından 3-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan kış seminerlerinin ilki Hakemleri ve Yardımcı Hakemler Semineri, Antalya'nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Otel'de başladı. Seminere Kadın Hakemleri ve Yardımcı Hakemler de katıldı.

Seminer kapsamında İtalya MHK Başkanı ve , UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda eğitimler verecek.

3 Ocak Perşembe günü başlayan seminerde program, dün hakem ve yardımcı hakemlere uygulanan Atletik Test ile başladı. Atletik teste katılan bütün hakem ve yardımcı hakemler testi başarı ile tamamlayarak aynı günün akşamı Oyun Kuralları ve VAR Protokolünü içeren iki ayrı sınav tabi tutuldu.

MHK Başkanı 'nun bugün yaptığı seminerin açılış konuşması sonrası, MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR hatırlatmalarını hakemlere aktardı. Öğleden sonra yapılan oturumlarda İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizzoli ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Bertino Miranda hakemlere eğitimler verdi. Seminerin bugün gerçekleştirilen son oturumunda ise, Fiziksel Gelişim Uzmanı Prof.Dr.Ali Kızılet, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Doç.Dr.Tuba Kızılet Bozdoğan ve ekibi hakemlere, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Bertino Miranda ise yardımcı hakemlere saha çalışması yaptırdı.

  1. 5.1.2019 19:15
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