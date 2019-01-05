Hakemler FIFA testine girdi
Antalya'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri kapsamında Spor Toto Süper Lig'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine FIFA atletik testi uygulandı.
Antalya'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri kapsamında Spor Toto Süper Lig'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine FIFA atletik testi uygulandı. Teste Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, Serkan Çınar ile Barış Şimşek ise katılmadı.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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