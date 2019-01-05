Hakemler FIFA testine girdi – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Hakemler testine girdi

Hakemler FIFA testine girdi

'da düzenlenen Kış Semineri kapsamında 'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine atletik testi uygulandı.

'da düzenlenen Kış Semineri kapsamında 'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine atletik testi uygulandı. Teste , , Ümit Öztürk, ile ise katılmadı.

  1. 5.1.2019
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