BAE ile Bahreyn yenişemedi
05 Ocak 2019, Cumartesi
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BAE ile Bahreyn yenişemedi

BAE ile Bahreyn yenişemedi

2019 'nın açılış maçında (BAE) ile Bahreyn 1-1 berabere kaldı.

'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi BAE ile Bahreyn, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 78. dakikasında Mohamed Al Rohaimi'nin golüyle Bahreyn 1-0 öne geçti. 88. dakikada Ahmed Khalil'in penaltı golüyle BAE'nin eşitliği sağladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

6 grupta 24 takımın mücadele ettiği 'nda şampiyon 1 Şubat Cuma günü belli olacak.

  1. 5.1.2019 22:04
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