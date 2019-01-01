TFF'den amatör maç kararı: "Amatör maçlar oynanmayacak"
01 Ocak 2019, Salı
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'den kararı: "Amatör maçlar oynanmayacak"

TFF'den amatör maç kararı: "Amatör maçlar oynanmayacak"

Federasyon, "artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu () Amatör İşler Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." denildi.

İstanbul'da geçen hafta sonu Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanacak Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü.

Katledilen Muhammed Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı

  1. 1.1.2019 14:22
  2. Güncelleme: 1.1.2019 14:29
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