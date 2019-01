KAMARA'YI ÖLDÜREBİLİRDİM



Fulham Teknik Direktörü Ranieri, Huddersfield'i 1-0 yendikleri maçın ardından öğrencisi Kamara'ya yüklendi. Bir penaltıdan yararlanamayan Kamara'yı hedef alan Ranieri, "Penaltı için topu Mitrovic'e vermesini söyledim, beni dinlemedi. O an onu öldürmek istedim" ifadelerini kullandı.



BANEGA ARSENAL'DE



Arsenal, ara transferde ilk anlaşmayı gerçekleştirdi. Ada ekibi, Sevilla'nın orta sahası Banega ile her konuda anlaşma sağladı. Arsenal'in 30 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ödeyeceği açıklandı.



KLOPP TEMKINLI



Noel'e en yakın rakibinin 7 puan önünde lider giren Liverpool'da söz hocanın... Şampiyonluk için temkinli konuşan Klopp, "Arada kaç puan fark olduğunu konuşmak, taraftarlar ve gazetecilerin oynadığı bir oyundur" dedi.



BARCELONA'DAN NEYMAR ATAĞI



Uzun süredir PSG'de mutsuz olduğu iddia edilen Neymar için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Fransız ekibine sattığı Brezilyalı'yı tekrar kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Barça'nın Sambacı'ya karşılık Dembele artı 150 milyon euro önereceği belirtildi.



MOU GİTTİ POGBA COŞTU



Premier Lig'in ilk 14 haftasında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Pogba, Mourinho'nun kovulmasının ardından coştu. Mou döneminde Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Fransız, Portekizli hocanın gidişinin ardından çıktığı 3 maçta şov yaptı. ManU 3'te 3 yaparken, Pogba da 4 gol attı, 3 de asist yaptı.



ATAMAN'DAN İDDİALI SÖZLER



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iddialı konuştu. Ligde de Avrupa'da zirveyi hedeflediklerini belirten tecrübeli hoca, "Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon ise ilk yarıyı 4. sırada tamamladık. Yeni bir kadroya sahip olmamıza rağmen büyük bir başarı. Hedeflerimiz büyüdü" açıklamasını yaptı.



CHELSEA'DE GÜNDEM GONZALO HİGUAİN



Chelsea, Milan'ın golcüsü Gonzalo Higuain için harekete geçti. İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli'yi ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefleyen Chelsea, temaslara başladı. Sportmediaset'ın haberine göre ocak ayında imzaların atılacağı iddia edildi.



MADRiD ÇILDIRDI



Bu sezon İspanya Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, ara transfer döneminde harekete geçti. İspanyol devi, sezon başında da listesinde yer alan Eden Hazard ile Harry Kane'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail ve The Sun, Real Madrid'in bu transferlerde tam 420 euro'yu gözden çıkardığını iddia etti. Real Madrid Başkanı Florentina Perez'in Chelsea'nin yıldızı Hazard'ın bonservisine 200 milyon euro, Kane için de Tottenham'a 220 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.



2019'DA DA AŞKLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ



Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün yeni yıl mesajı yayımladı. "Yeni umutlarla 2019'a giriyoruz" diyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2019'da da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanıyla, kutlu yürüyüşümüze 2019'da da aşkla, inançla devam edeceğiz."