Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.

AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İspanya 2 Ocak - 1 Şubat

Almanya 2 Ocak - 1 Şubat

Fransa 2 Ocak - 1 Şubat

İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat

İtalya 3 Ocak- 1 Şubat