TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Başkanı 'den mesajı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

Türkiye Federasyonu () Başkanı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajında , şu ifadelere yer verdi:
"Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.
ailemizin sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ve ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. Ülke olarak 'da müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması ve tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak.
Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

  1. 31.12.2018 13:26
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:39
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