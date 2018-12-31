Devre arası transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer...
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Devre arası dönemi ne zaman başlıyor? dönemi ne zaman başlayacak?

Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

'de ilk devre sona erdi... İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, ara dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Tarihler belli oldu... 2018-19 sezonunda devre arası tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...

2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve 'de devre arası için açılış ve kapanış tarihleri:

'de 2018-2019 sezonu dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.

AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 Ocak - 1 Şubat

2 Ocak - 1 Şubat

2 Ocak - 1 Şubat

2 Ocak - 1 Şubat

3 Ocak- 1 Şubat

  1. 25.12.2018 11:34
  2. Güncelleme: 31.12.2018 10:07
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