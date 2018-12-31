Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi... İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Tarihler belli oldu... 2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...
2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.
AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
Almanya 2 Ocak - 1 Şubat
Fransa 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak- 1 Şubat
- 25.12.2018 11:34
- Güncelleme: 31.12.2018 10:07
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
eray bize iki iyi forvet lazım pektemekle 3 olur larin ve love yerine mutlaka alınsın
Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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