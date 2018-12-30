Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar öldürüldü
30 Aralık 2018, Pazar
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Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar öldürüldü

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar öldürüldü

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti

. İki takım arasındaki mücadele, yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra tatil edildi.

Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı (17) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

  1. 30.12.2018 17:58
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