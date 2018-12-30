. İki takım arasındaki mücadele, yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra tatil edildi.



Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.