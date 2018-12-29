Kokart Öztürk’ün – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Kokart Öztürk’ün

Kokart Öztürk’ün

, 2019 yılında kokartlı takacak Türk hakemleri ilan etti.

, 2019 yılında kokartlı takacak Türk hakemleri ilan etti. Alper Ulusoy listeden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi. FIFA kokartlı yardımcı hakemlerde ise Ekrem Kan'ın yerine Cevdet Kömürcüoğlu listeye alındı. , , , , ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.

  1. 29.12.2018
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