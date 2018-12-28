Dünya'nın sporu! (27.12.18)
28 Aralık 2018, Cuma
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Dünya'nın sporu! (27.12.18)

Dünya'nın sporu! (27.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

KOULİBALY'YE IRKÇI SALDIRI

Inter maçında 'nin Senegalli oyuncusu 'nin ırkçı tezahüratların hedefi olması, 'yı karıştırdı. Destek mesajlarının yağdığı Koulibaly, "Tenimin renginden gurur duyuyorum" paylaşımını yaptı.

SON MİLYARDER MAYWEATHER

Forbes dergisinin araştırmasına göre, 285 milyon dolarla 2018'in en çok kazanan sporcusu olan ABD'li boksör 'in toplam geliri 1.07 milyar dolara ulaştı. Messi 111 milyon dolarla en fazla kazanan ikinci isim olurken, Ronaldo ise 108 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.

DİGİTURK'TEN YENİ YIL HEDİYESİ

Dıgıturk, dünyanın önemli spor organizasyonlarını ekrana getiren beIN SPORTS kanallarını 31 Ocak'a kadar üyelerine ücretsiz izleme imkanı sundu. beIN CONNECT uygulamasıyla da birbirinden kaliteli film ve diziler, 31 Ocak'a kadar ücretsiz izlenecek.

SALAH ENGELİ

'un, Salzburg forması giyen İsrailli golcü Munas Dabbur'u transfer etmesini Mohamed Salah'ın engellediği iddia edildi. Mısırlı oyuncunun, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda olmak istemediği öne sürüldü.

HAZARD'A KARŞI ISCO VE KOVACİC

Eden 'ın peşinden koşan , Belçikalı yıldız için takas formülünü devreye sokuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, 'ye; Isco ve 'i teklif edecek. Kovacic, sezon başında Chelsea'ye 1 yıllığına kiralanmıştı.

  1. 28.12.2018
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