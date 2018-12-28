Dünya'nın sporu! (27.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
KOULİBALY'YE IRKÇI SALDIRI
Inter maçında Napoli'nin Senegalli oyuncusu Koulibaly'nin ırkçı tezahüratların hedefi olması, İtalya'yı karıştırdı. Destek mesajlarının yağdığı Koulibaly, "Tenimin renginden gurur duyuyorum" paylaşımını yaptı.
SON MİLYARDER MAYWEATHER
Forbes dergisinin araştırmasına göre, 285 milyon dolarla 2018'in en çok kazanan sporcusu olan ABD'li boksör Floyd Mayweather'in toplam geliri 1.07 milyar dolara ulaştı. Messi 111 milyon dolarla en fazla kazanan ikinci isim olurken, Ronaldo ise 108 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.
DİGİTURK'TEN YENİ YIL HEDİYESİ
Dıgıturk, dünyanın önemli spor organizasyonlarını ekrana getiren beIN SPORTS kanallarını 31 Ocak'a kadar üyelerine ücretsiz izleme imkanı sundu. beIN CONNECT uygulamasıyla da birbirinden kaliteli film ve diziler, 31 Ocak'a kadar ücretsiz izlenecek.
SALAH ENGELİ
Liverpool'un, Salzburg forması giyen İsrailli golcü Munas Dabbur'u transfer etmesini Mohamed Salah'ın engellediği iddia edildi. Mısırlı oyuncunun, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda olmak istemediği öne sürüldü.
HAZARD'A KARŞI ISCO VE KOVACİC
Eden Hazard'ın peşinden koşan Real Madrid, Belçikalı yıldız için takas formülünü devreye sokuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Chelsea'ye; Isco ve Kovacic'i teklif edecek. Kovacic, sezon başında Chelsea'ye 1 yıllığına kiralanmıştı.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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