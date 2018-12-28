KOULİBALY'YE IRKÇI SALDIRI

Inter maçında Napoli'nin Senegalli oyuncusu Koulibaly'nin ırkçı tezahüratların hedefi olması, İtalya'yı karıştırdı. Destek mesajlarının yağdığı Koulibaly, "Tenimin renginden gurur duyuyorum" paylaşımını yaptı.



SON MİLYARDER MAYWEATHER



Forbes dergisinin araştırmasına göre, 285 milyon dolarla 2018'in en çok kazanan sporcusu olan ABD'li boksör Floyd Mayweather'in toplam geliri 1.07 milyar dolara ulaştı. Messi 111 milyon dolarla en fazla kazanan ikinci isim olurken, Ronaldo ise 108 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.



DİGİTURK'TEN YENİ YIL HEDİYESİ



Dıgıturk, dünyanın önemli spor organizasyonlarını ekrana getiren beIN SPORTS kanallarını 31 Ocak'a kadar üyelerine ücretsiz izleme imkanı sundu. beIN CONNECT uygulamasıyla da birbirinden kaliteli film ve diziler, 31 Ocak'a kadar ücretsiz izlenecek.



SALAH ENGELİ



Liverpool'un, Salzburg forması giyen İsrailli golcü Munas Dabbur'u transfer etmesini Mohamed Salah'ın engellediği iddia edildi. Mısırlı oyuncunun, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda olmak istemediği öne sürüldü.



HAZARD'A KARŞI ISCO VE KOVACİC



Eden Hazard'ın peşinden koşan Real Madrid, Belçikalı yıldız için takas formülünü devreye sokuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Chelsea'ye; Isco ve Kovacic'i teklif edecek. Kovacic, sezon başında Chelsea'ye 1 yıllığına kiralanmıştı.