Leipzig Hakan Çalhanoğlu’nu istiyor
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg’in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan’da oynayan Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmeyi planlıyor.
Alman medyası, milli futbolcunun Leipzig'e transferiyle ilgili birçok habere yer verirken, başarılı futbolcunun da Leipzig'deki arkadaşı Kevin Kampl ile buluşacağı iddia edildi.
- 27.12.2018 15:19
- Güncelleme: 27.12.2018 15:40
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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