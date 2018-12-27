Leipzig Hakan Çalhanoğlu’nu istiyor
27 Aralık 2018, Perşembe
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Leipzig ’nu istiyor

Leipzig Hakan Çalhanoğlu’nu istiyor

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg’in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan’da oynayan ’nu etmeyi planlıyor.

İtalyan basınında milli futbolcu 'nun Leipzig'e olacağı yazıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Hakan Çalhanoğlu için Alman ekibinden 20 milyon Euro talep ederken, Leipzig'in ise 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Alman ekibinin 19 Ocak'ta oynanacak olan maçına kadar Hakan Çalhanoğlu transferine noktayı koymak istediği ifade edildi.

Alman medyası, milli futbolcunun Leipzig'e transferiyle ilgili birçok habere yer verirken, başarılı futbolcunun da Leipzig'deki arkadaşı ile buluşacağı iddia edildi.
  1. 27.12.2018 15:19
  2. Güncelleme: 27.12.2018 15:40
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