Eğitimcilerden futbol şöleni
İstanbul'da görev yapan ilçe milli eğitim ve okul müdürleri oluşturdukları takım ve oynadıkları futbolla kendilerinden söz ettirdiler.
İstanbul'da görev yapan altı ilçe milli eğitim müdürü, bir şube müdürü ve on üç okul müdürünün katılımıyla geleneksel hale gelen futbol turnuvasında büyük çekişme yaşandı.
Bahçelievler Anadolu Lisesi spor tesislerindeki dostluk maçının başlama vuruşunu, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı K.Muzaffer Ilıcak yaptı. Bol gollü geçen maçı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kaptanlığını yaptığı takım farklı kazandı. Eğitimciler, hedeflerinin 2023 yılı vizyonu olduğunu ifade ettiler.
Turnuvada yer alan eğitimciler, bu vesile ile uygulamalı olarak, sporun, insanların üzerinde, bağımlılık başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran ve hayatta başarılı olmalarını vurgulayan en önemli etken olduğunu söylediler.
- 27.12.2018 21:12
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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