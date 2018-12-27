Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...
2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.
AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
Almanya 2 Ocak - 1 Şubat
Fransa 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak- 1 Şubat
- 25.12.2018 11:34
- Güncelleme: 27.12.2018 12:21
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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