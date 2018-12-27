Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’ın yeni takımı belli oldu

Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu

32 yaşındaki Richards, ekibi Rojos de Veracruz’a transfer oldu.

Bir dönem , ve forması giyen Richards, ekibi Rojos de Veracruz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında bir diğer Meksika takımı Lobos BUAP'da forma giyerken, 10 maçta 3 gol kaydetmişti.

  1. 27.12.2018 10:44
  2. Güncelleme: 27.12.2018 13:30
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN