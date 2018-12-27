Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor forması giyen eski milli futbolcu Colin Kazım Richards, Meksika ekibi Rojos de Veracruz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında bir diğer Meksika takımı Lobos BUAP'da forma giyerken, 10 maçta 3 gol kaydetmişti.