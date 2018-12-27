Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu
32 yaşındaki eski milli futbolcu Colin Kazım Richards, Meksika ekibi Rojos de Veracruz’a transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor forması giyen eski milli futbolcu Colin Kazım Richards, Meksika ekibi Rojos de Veracruz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında bir diğer Meksika takımı Lobos BUAP'da forma giyerken, 10 maçta 3 gol kaydetmişti.
- 27.12.2018 10:44
- Güncelleme: 27.12.2018 13:30
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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