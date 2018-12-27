2018 yılındaki spor müsabakalarında bin 359 kişiye işlem yapıldı
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yıl içerisinde 11 bin 493 futbol, 340 basketbol, 169 voleybol, 35 hentbol maçı olmak üzere toplam 12 bin 37 spor müsabakasında görev yaptı.
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında yapılan çalışmalarda yıl içerisinde 11 bin 493 futbol, 340 basketbol, 169 voleybol, 35 hentbol maçı olmak üzere toplam 12 bin 37 spor müsabakasında görev yaptı. Yıl boyunca yapılan uygulamalarda toplam bin 359 şahsa '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.
MAÇLAR AZALDI, İŞLEM YÜZDE 74,63 ARTIŞ
2017-2018 Sezonu 1. Devresinde il genelinde oynanan 6 bin 295 spor müsabakasında toplam 406 kişiye, 2018-2019 Sezonu 1. Devresinde ise oynanan 5 bin 695 spor müsabakasında 709 kişiye '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İki dönemin değerlendirmesinde müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen, işlem yapılan şahıs sayısında 2017 yılına göre yüzde 74,63 oranında arttı.
- 27.12.2018 13:11
- Güncelleme: 27.12.2018 13:27
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
2018 yılındaki spor müsabakalarında bin 359 kişiye işlem yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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