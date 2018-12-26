2018 Cengiz Ünder’e yaradı
Roma’da top koşturan Cengiz Ünder için 2018 yılı çok parlak geçti. Bu yıl İtalyan ekibinde 41 maça çıkan Milli yıldız 13 gol atıp, 6 da asist yaptı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2018 yılında gösterdiği performansla göz doldurdu. Roma'da 2 sezondur top koşturan Cengiz, 2018 yılı içerisinde İtalyan temsilcisinde çıktığı 41 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon takımının çıktığı 17 maçın 15'inde forma şansı bulan başarılı orta saha oyuncusu, süre aldığı maçlarda 5 gol atıp 6 da asist yaptı. Cengiz, 5 golün 3'ünü ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Milli takım formasıyla 2018 yılı içinde 10 kez form şansı bulan Cengiz, süre aldığı bu maçlarda ise 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki yıldız oyuncu bu yıl Milli takımdaki tek gol sevincini Karadağ'a karşı yaşadı.
AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE
Medipol Başakşehir'den 2017'nin Temmuz ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sene özellikle Devler Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Cengiz'i İngiltere ve Almanya'dan birçok kulübün yakından takip ettiği iddia edildi.
- 26.12.2018 15:31
- Güncelleme: 26.12.2018 16:28
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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