7 Ocak'a kadar sürecek kursta; Yücel Uyar, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen, M. Nedim Karadeniz, Prof. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, Doç. Dr. Murat Akyüz, Uzman Psk. İbrahim Eke, Sebahattin Yenilmez ve Serkan Emre Sefa eğitmen olarak yer alırken, misafir konuşmacılar ise Özkan Sümer, Reha Kapsal, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Cem Dizdar ve Polat Doğru.



Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yerinde takip ettiği kursta; Ali Rıza Sergen Yalçın, Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan, Mehmet Kenan Öztürk, Osman Akyol, Murat Aslan, Mustafa Gürsel, Önder Engin, Recep Karatepe, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak ve Yalçın Koşukavak kursiyer olarak yer alıyor.