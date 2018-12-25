Şanghay Shenhua'da Flores dönemi
25 Aralık 2018, Salı
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'da Flores dönemi

Şanghay Shenhua'da Flores dönemi

Çin Süper Ligi ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan 'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, , , , El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

  1. 25.12.2018 19:52
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