Devre arası transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...
2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. 27 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.
AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
Almanya 2 Ocak - 1 Şubat
Fransa 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak- 1 Şubat
- 25.12.2018 11:34
- Güncelleme: 26.12.2018 09:59
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Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
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