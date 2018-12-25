Avrupa’nın gözdesi – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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’nın gözdesi

Avrupa’nın gözdesi

Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan için 'nın devlerine yarışa girdi.

Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan için 'nın devlerine yarışa girdi. İngiliz ekipleri , M.City, M.United ve Tottenham ile birlikte Alman Bayer Münih de devreye girdi. Avrupa devlerinin milli oyuncunun transferinde 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

  1. 25.12.2018
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