Avrupa’nın gözdesi

Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder için Avrupa'nın devlerine yarışa girdi. İngiliz ekipleri Arsenal, M.City, M.United ve Tottenham ile birlikte Alman Bayer Münih de devreye girdi. Avrupa devlerinin milli oyuncunun transferinde 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.