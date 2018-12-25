Avrupa’nın gözdesi
Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder için Avrupa'nın devlerine yarışa girdi.
Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder için Avrupa'nın devlerine yarışa girdi. İngiliz ekipleri Arsenal, M.City, M.United ve Tottenham ile birlikte Alman Bayer Münih de devreye girdi. Avrupa devlerinin milli oyuncunun transferinde 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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