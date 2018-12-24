Turgut Uçar hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2018, Pazartesi
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hastaneye kaldırıldı

Turgut Uçar hastaneye kaldırıldı

Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden , beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı. Geceyi Kent Hastanesi'nde yoğun bakımda geçiren 54 yaşındaki teknik adamın, ardından özel odaya çıkarılıp tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden , beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı. Geceyi Kent Hastanesi'nde yoğun bakımda geçiren 54 yaşındaki teknik adamın, ardından özel odaya çıkarılıp tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Futbolculuk yıllarında Altay, Karşıyaka, , , ve Soma Linyitspor'da forma giyen Uçar, Altay'ı 2, Karşıyaka'yı 3 farklı dönemde çalıştırdı. Son olarak 2016-17 sezonunda yeşil-kırmızılılarda görev yapan Uçar, Akhisarspor, , Uşakspor, Yimpaş Yozgat, , Tokatspor, İskenderun DÇ, Bandırmaspor gibi takımlarında da görev yaptı.

  1. 24.12.2018 11:58
  2. Güncelleme: 24.12.2018 13:31
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