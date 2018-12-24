Kdz. Ereğli Belediyespor: 3 Beşiktaş: 1
Kdz. Ereğli Belediyespor Bayan Futbol Takımı, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.
Kdz. Ereğli Belediyespor Kadınlar 1. Ligi 8. haftasına 17 puanla yenilgisiz lider giren Beşiktaş'ı, 1-0 geriye düştüğü maçta Kezban, Başak ve Ceren'in golleri ile 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Kadınlar 1. Ligi 8.hafta karşılamasında sahasında yenilgisiz lider Beşiktaş'ı konuk eden Kdz.Ereğli Belediyespor büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 18.dakikada Başak Gündoğdu'nun golü ile 1-0 geriye düşerken, aradığı golü 45.dakikada Kezban Tağ ile bularak 1-1'lik eşitliği yakaladı ve devreye bu golün morali ile girdi. Karşılaşmanın 2. yarısına 48. dakikada Başak İçinözbebek'in golü ile başlayan ve rakibi karşısında 2-1 öne geçen eflatun beyazlılar 71.dakikada Ceren Nurlu ile bir gol daha bularak skoru 3-1 taşıdı. Skor üstünlüğünü maçın sonuna taşımayı başaran eflatun beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek hem Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi, hem de puanını 14'e çıkararak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü
- 24.12.2018 14:03
- Güncelleme: 24.12.2018 14:39
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
Kdz. Ereğli Belediyespor: 3 Beşiktaş: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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