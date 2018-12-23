Frank de Boer Atlanta United'ı çalıştıracak
23 Aralık 2018, Pazar
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Frank de Boer 'ı çalıştıracak

Frank de Boer Atlanta United'ı çalıştıracak

Bir dönem forması giyen Hollandalı teknik direktör, ABD kulübü ile anlaştı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından 'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'de 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve 'da geçiren De Boer, 2003-04 sezonunda ise 'da oynamıştı.

  1. 23.12.2018 20:42
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