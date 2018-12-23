Al Mesut’u ver Isco’yu – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Al Mesut’u ver Isco’yu

Al Mesut’u ver Isco’yu
Almanlar 'in devre arasında 'den ayrılacağını yazdı. 2021'e kadar kontratı olan 30'luk yıldızın R.Madrid'den Isco ile takas edileceği belirtildi. Öte yandan Mesut, 3-1 kazanılan Burnley maçında 90 dakika sahadaydı.
  1. 23.12.2018
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