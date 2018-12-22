Özel hareketten sporculara malzeme desteği
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan özel harekat şubesi personeli, kendi imkanları ile aldıkları spor malzemelerini Şemdinli gücü sporcularına verdiler.
Şemdinli ilçesinde özel harekat şubesi personeli kendi kişisel imkanlarıyla aldıkları spor malzemeleri ve ekipmanlarını Şemdinli gücü futbol takımının antrenman yaptığı sahada giderek kendi elleriyle teslim ettiler.
Futbol takımı sporcularına başarılar dileyen özel harekat polisleri, imkanlar dahilinde spora olan desteklerini sürdüreceklerini belirttiler. Takım oyuncuları ise polislerin bu anlamlı ziyaretinden çok etkilendiklerini ve ilk galibiyetlerini özel harekat şubesine armağan edeceklerini söylediler.
Futbol takımı sporcularına başarılar dileyen özel harekat polisleri, imkanlar dahilinde spora olan desteklerini sürdüreceklerini belirttiler. Takım oyuncuları ise polislerin bu anlamlı ziyaretinden çok etkilendiklerini ve ilk galibiyetlerini özel harekat şubesine armağan edeceklerini söylediler.
- 22.12.2018 13:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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