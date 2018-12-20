Solskjaer ManU’da – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Solskjaer ’da

Solskjaer ManU’da

'yu kovan , teknik direktörlük görevine Ekim 2015'ten bu yana Molde'yi çalıştıran 'i getirdi.

'yu kovan , teknik direktörlük görevine Ekim 2015'ten bu yana Molde'yi çalıştıran 'i getirdi. ManU'nun eski futbolcusu Norveçli menajerle, sezon sonuna kadar anlaşıldı.

  1. 20.12.2018
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