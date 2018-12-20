Solskjaer ManU’da
Jose Mourinho'yu kovan ManU, teknik direktörlük görevine Ekim 2015'ten bu yana Molde'yi çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi.
Jose Mourinho'yu kovan ManU, teknik direktörlük görevine Ekim 2015'ten bu yana Molde'yi çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi. ManU'nun eski futbolcusu Norveçli menajerle, sezon sonuna kadar anlaşıldı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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