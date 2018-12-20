Irkçıya men! – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Irkçıya men!

Irkçıya men!

'in 14. haftasında 'in, Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta bir taraftar bir hareket yapmıştı.

'in 14. haftasında 'in, Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta bir taraftar bir hareket yapmıştı. Arsenal'in siyahi yıldızı Aubameyang fileleri havalandırmış, gol sevincini yaşarken Tottenhamlı bir holigan, muz kabuğu atmıştı. Irkçı taraftara 4 yıl boyunca stadyumda maç izleyememe ve 635 pound para ceza verildi.

  1. 20.12.2018
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