Irkçıya men!

Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'in, Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta bir taraftar ırkçı bir hareket yapmıştı. Arsenal'in siyahi yıldızı Aubameyang fileleri havalandırmış, gol sevincini yaşarken Tottenhamlı bir holigan, muz kabuğu atmıştı. Irkçı taraftara 4 yıl boyunca stadyumda maç izleyememe ve 635 pound para ceza verildi.