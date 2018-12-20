Irkçıya men!
Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'in, Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta bir taraftar ırkçı bir hareket yapmıştı.
Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'in, Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta bir taraftar ırkçı bir hareket yapmıştı. Arsenal'in siyahi yıldızı Aubameyang fileleri havalandırmış, gol sevincini yaşarken Tottenhamlı bir holigan, muz kabuğu atmıştı. Irkçı taraftara 4 yıl boyunca stadyumda maç izleyememe ve 635 pound para ceza verildi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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