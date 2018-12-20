Banfield'da Crespo dönemi
20 Aralık 2018, Perşembe
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Banfield'da Crespo dönemi

Banfield'da Crespo dönemi

Arjantin Süper Lig ekibi Banfield'da teknik direktörlüğe Hernan Crespo getirildi.

Banfield Kulübü, Julio Falcioni'den boşalan teknik direktörlük görevi için 43 yaşındaki Crespo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Arjantinli eski milli futbolcu Crespo, kariyerine ülkesinin takımında başladıktan sonra İtalya'da Parma, Lazio, Inter, Milan, Genoa ve 'de forması giymişti.

Crespo, tek teknik adamlık deneyimini ise 2015-2016 sezonunda Modena'da yaşamıştı.

Ligde 15 haftada 21 puan toplayan Banfield, 10. sırada bulunuyor.

  1. 20.12.2018 21:30
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