Banfield'da Crespo dönemi
Arjantin Süper Lig ekibi Banfield'da teknik direktörlüğe Hernan Crespo getirildi.
Banfield Kulübü, Julio Falcioni'den boşalan teknik direktörlük görevi için 43 yaşındaki Crespo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Arjantinli eski milli futbolcu Crespo, kariyerine ülkesinin River Plate takımında başladıktan sonra İtalya'da Parma, Lazio, Inter, Milan, Genoa ve İngiltere'de Chelsea forması giymişti.
Crespo, tek teknik adamlık deneyimini ise 2015-2016 sezonunda Modena'da yaşamıştı.
Ligde 15 haftada 21 puan toplayan Banfield, 10. sırada bulunuyor.
- 20.12.2018 21:30
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Banfield'da Crespo dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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