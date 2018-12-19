Kupa Beştepe’de – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kupa Beştepe’de

Kupa Beştepe’de

Erdoğan, ’daki Dünya Şampiyonası’ndan dönen ’nı kabul etti. İkincilik kupası Erdoğan’a sunuldu

, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'nı kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren kabulde milliler, Erdoğana 'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu. Milli oyuncularla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Ay-yıldızlı futbolcular kabulde, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ettiler.

  1. 19.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa Beştepe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN