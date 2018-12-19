Kupa Beştepe’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika’daki Dünya Şampiyonası’ndan dönen Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti. İkincilik kupası Erdoğan’a sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren kabulde milliler, Cumhurbaşkanı Erdoğana Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu. Milli oyuncularla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Ay-yıldızlı futbolcular kabulde, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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