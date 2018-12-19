Futbol Federasyonu’ndan Vali Yerlikaya’ya ziyaret
Futbol Federasyonu (TFF) dün tam kadro İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın makamındaydı.
Futbol Federasyonu (TFF) dün tam kadro İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın makamındaydı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş, ziyarette hazır bulundu. Yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken, Demirören, Vali Yerlikaya isminin yazılı olduğu Milli Takım forması hediye etti.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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