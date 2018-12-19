Futbol Federasyonu’ndan Vali Yerlikaya’ya ziyaret – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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’ndan ’ya ziyaret

<a href="/index/futbol-federasyonu?id=233363e3-b0f0-44d0-91e0-96b329ed8f38" class="" rel="tag">Futbol Federasyonu</a>’ndan <a href="/index/vali-yerlikaya?id=072c8c10-f2c7-4c8b-9102-fb7235bba0ac" class="" rel="tag">Vali Yerlikaya</a>’ya ziyaret

() dün tam kadro 'nın makamındaydı.

() dün tam kadro 'nın makamındaydı. Başkanı ile birlikte başkanvekilleri , , , Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş, ziyarette hazır bulundu. Yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken, Demirören, isminin yazılı olduğu forması hediye etti.

  1. 19.12.2018
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