Başkan Asaf Akar: Spora olan desteğimiz devam edecek
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Başkan : Spora olan desteğimiz devam edecek

Başkan Asaf Akar: Spora olan desteğimiz devam edecek

Başkanı ilçede yeni açılan kursunu ziyaret etti.

Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Belediye Başkanı , Antrenör Oğuzhan Türkkan´dan kurs ile ilgili bilgiler aldı. Aslanaspor takımının U11 ve U13 takımları için altyapı eğitimi verilen kursun 8 Aralık tarihinde başladığı ve yaz tatiline kadar devam edeceği bildirildi.

Bu güne kadar verdikleri desteklerin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini belirten Başkanı Asaf Akar, "İnşallah şuan küçük yaşta olmalarına rağmen çok büyük bir özveri ile mücadele eden bu kardeşlerimiz ilerde çok büyük birer futbolcu ve en önemlisi iyi birer insan olacaklardır. Kendilerine spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Aslanapa'dan yıldız bir futbolcu neden çıkmasın. Gayretlerimiz hocalarımızla birlikte bu yönde devam ediyor. Emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

  1. 19.12.2018 12:08
  2. Güncelleme: 19.12.2018 13:29
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