Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.
Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.
Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.
- 18.12.2018 21:30
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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