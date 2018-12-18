Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, , Inter, , Milan, Saint-Germain ve 'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los 'ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.


  1. 18.12.2018 21:30
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