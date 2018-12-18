FIFA dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğunu tescilledi
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

dünyanın ilk kadın hakeminin bir Türk olduğunu tescilledi

<a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> dünyanın ilk kadın <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> hakeminin bir Türk olduğunu tescilledi

, 'nın dünya çapında "İlk " olduğunu tescilledi. , "Uzun süre bekledikten sonra sonunda dünya çapında ilk olduğumu kabul etti" dedi.

1985 yılında "İlk Türk " olarak Elmas Arabacı gösterilirken, Avrupa'nın ilk kokartlı Türk kadın hakemi ise Lale Orta ise 1995'te olmuştu.

, dünyada ilk kadın hakemin kendisi olduğunu geçmiş yıllarda zaman zaman dile getirirken, 13 Aralık'ta eline ulaşan mektubu ile de hakkını teslim aldı.

1967-68 sezonunda kursu tamamlayan ve 'ta hakemlik sertifikasını alan , daha sonra 'da yaşamını devam ettirdiği için Bavyera Bölgesi'nde maçlarda görev almaya başladı.
Geçmiş yıllarda öğretmenlik yapan ve bu sayede birçok çocuğu spora kazandıran , hakemlik hayatı nedeniyle Bavyera Federasyonu tarafından 30 yıllık bir altın rozet ve plaketle de ödüllendirilmişti.
Kendisinin dünyada ilk, Sema Tokat'ın ise ikinci olduğunu söyleyen , yaptığı başvurular ve gönderdiği belgelerle tarafından dünya çapında ilk olduğunun tescillendiğini hesabından açıkladı.

"FIFA, SONUNDA KABUL ETTİ"
Kişisel hesabı üzerinden tarafından konuyla ilgili kendisine gönderilen mektubu da paylaşan , 'nın dünya çapında ilk olduğunu tescillediğini belirterek, "Uzun süre bekledikten sonra sonunda dünya çapında ilk olduğumu kabul etti" ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı büyük mutluluk duyan ve yıllardır gösterdiği emeklerin karşılığını aldığını belirten Arda, "Tarihte bir ilk olmak gurur verici.
İlk maçımı 26 Haziran 1968'te yönetmiştim. Tam 50 yıl önce hakemlik heyecanını yaşamıştım. 'dan gelen mektupla da çok mutlu oldum. Mektup elime geçtiği anda ilk günkü kadar heyecanlandım. Dünyanın ilk kadın hakemi olmak gurur verici" şeklinde konuştu.


(İşte o tescil belgesi..)

  1. 18.12.2018 13:14
  2. Güncelleme: 18.12.2018 13:52
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

dünyanın ilk kadın hakeminin bir Türk olduğunu tescilledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN