Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol Milli Takımı'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.