Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol Milli Takımı'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.
- 18.12.2018 16:40
- Güncelleme: 18.12.2018 16:59
-
Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
-
Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
-
Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.