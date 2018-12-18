Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
18 Aralık 2018, Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol 'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı , 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol 'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol 'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.

  1. 18.12.2018 16:40
  2. Güncelleme: 18.12.2018 16:59
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